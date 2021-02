Unione Romagna Faentina. Prorogata al 17 febbraio la scadenza per il Servizio Civile 2021

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha ritenuto di prorogare il termine per la presentazione delle domande, in considerazione dei numerosissimi contemporanei accessi alla piattaforma, a meno di un’ora dalla prevista scadenza del bando, e delle migliaia di domande caricate a sistema ma non ancora presentate.

Per permettere a tutti i giovani interessati di candidarsi, si è stabilita una proroga di 48 ore la scadenza del bando del 21 dicembre 2020. Pertanto, sarà possibile presentare domanda fino alle ore 14:00 del 17 febbraio 2021. Durante le 48 ore di proroga non sarà più possibile annullare la propria domanda per ripresentarne una nuova.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web dell’Unione della Romagna Faentina: http://www.romagnafaentina.it/Notizie-ed-eventi/Notizie-dall-Unione/Prorogato-il-Bando-Servizio-Civile-Universale-2021

Informazioni su come candidarsi

Tutti i progetti potranno dare ai giovani volontari la possibilità di fare esperienze di inclusione e partecipazione sociale, arricchirli con valori di impegno civico e solidarietà verso le persone più deboli. Per candidarsi è necessario presentare una domanda online sul sito web domandaonline.serviziocivile.it, tramite SPID, entro le ore 14.00 di mercoledì 17 febbraio 2021.