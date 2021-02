Il 18 febbraio open day per conoscere il Centro di Ascolto della Caritas Faenza-Modigliana

Ti sarà capitato sicuramente di sentire parlare della Caritas, e forse ti è capitato di sentire parlare anche del Centro di Ascolto diocesano. Eppure non hai mai capito di preciso cosa sia e come funzioni e quali attività svolga a supporto del territorio.

Se hai dai 18 ai 30 anni, giovedì 18 febbraio è il giorno giusto per venire a scoprire e capire meglio di persona cosa succede nel cuore della realtà Caritas, il Centro di Ascolto diocesano.

Dalle 16.30 alle 18.15, in via Ugolino D’Azzo Ubaldini 7, operatori e volontari ti aspettano per farti conoscere, attraverso testimonianze di operatori, volontari in servizio civile e ospiti, cosa succede ogni giorno all’accoglienza, in ambulatorio, alla mensa, nei magazzini del Centro di Ascolto.



Come prenotare la visita

Il tutto si svolgerà a piccoli gruppi e su prenotazione nel rispetto delle normative anti-Covid. Per questo, se sei incuriosito e interessato, ti invitiamo a prenotare mandando un whatsapp alnumero 393 9110900 entro mercoledì 17 febbraio.

Rimani aggiornato anche su Fb e Instagram Caritas Faenza-Modigliana.