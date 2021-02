Bassa Romagna. Una pedalata sui luoghi del set cinematografico de l’Agnese va a Morire

L’escursione proposta questo week-end è un po’ più lunga – siamo sui 50 km circa – ma ci aspetta un bel sabato di temperatura mite e non c’è niente di meglio di un bel giro in bici, in pianura, nella Bassa Romagna. Il percorso è tutto nell’interno, passa da San Romualdo, Cruser, arriva fino al Reno e poi inizia a chiudere l’anello, dirigendo verso Alfonsine, Villa Prati, Fornace Zarattini e quindi Ravenna.

Lo spunto interessante di questa escursione è la visita alla Casa dell’Agnese, immersa in un’ampia zona verde nel comune di Alfonsine. Si tratta di una tipica casa colonica di fine Ottocento, che al fascino naturale di questo tipo di costruzioni, aggiunge il blasone di essere stata scelta dal regista Giuliano Montalto per il film “L’Agnese va a morire”. Il film del 1976, che molti ricorderanno, è una delle pellicole più belle nella cinematografia italiana.

Interpretato da Ingrid Thulin, è tratto dal romanzo omonimo di Giuliana Viganò e narra una storia di Resistenza e di coraggio al femminile. Il piano terra della casa colonica è l’unico agibile e aperto al pubblico, e riporta immagini e fotografie del set e degli attori, Ingrid Thulin, Stefano Satta Flores, Michele Placido: un piccolo gioiello nel verde della Romagna.

Come sempre, e fino al perdurare delle limitazioni prudenziali per le uscite di gruppo, il gpx del percorso è scaricabile dal nostro sito www.fiabravenna.com per percorrere l’itinerario in autonomia.