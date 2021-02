Nuova gestione delle Luci Votive nei cimiteri comunali di Castel Bolognese

Si rende noto che il servizio di gestione delle Luci Votive dei cimiteri del Comune di Castel Bolognese per l’anno in corso è stato affidato alla Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.c.r.l. con sede a Borgo Tossignano, pertanto il pagamento del canone annuale per il corrente anno deve essere effettuato esclusivamente a tale Cooperativa, che provvederà ad emettere nei successivi mesi gli avvisi di pagamento.

I cittadini che avessero già corrisposto ad altre ditte il canone 2021 sono pregati di darne comunicazione all’Ufficio Sportelli Polifunzionali del Comune di Castel Bolognese al numero 0546 655822 o tramite e-mail a demografia@comune.castelbolognese.ra.it .