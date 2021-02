Il Rione Rosso lancia la campagna di tesseramento e promuove il commercio locale con tanti sconti

Nuove convenzioni per i soci, così il Rione Rosso vuole incentivare il commercio di prossimità. E’ un progetto di ampio respiro quello che il Rione Rosso di Faenza sta attuando relativamente alla campagna di tesseramento per l’anno 2021.

Nel bel mezzo dell’esplosione della pandemia i cinque rioni faentini attraverso l’opera dei propri volontari avevano cercato di rispondere alle esigenze della cittadinanza più fragile prodigandosi per portare la spesa al domicilio di chi era impossibilitato a muoversi e successivamente si erano impegnati nella consegna di libri e letture ai fruitori della biblioteca comunale.

Ora, dopo l’annullamento del Palio 2020 e della Nott de Bisò con relativi eventi enogastronomici annessi, i rioni puntano sui tesseramenti per rimpinguare le casse delle associazioni e dei circoli, in forte crisi vista la mancanza di entrate da ormai un anno. La dirigenza del Rione di Porta Imolese però, anche tramite il nuovo gruppo comunicazione, al lavoro già da qualche mese, ha imbastito diverse collaborazioni con negozianti ed

esercenti all’interno del territorio comunale, da un lato per promuovere il commercio locale e dall’altro per dare un servizio in più ai sottoscrittori della tessera sociale, i quali potranno così usufruire di scontistiche dedicate.

«Si tratta di un progetto fortemente voluto – ha spiegato il caporione del Rosso Gianluca Maiardi – e siamo molto orgogliosi di averlo realizzato grazie al contributo fattivo di tutti coloro che vi hanno lavorato. Sin da quando è iniziata la pandemia come Rione abbiamo cercato di porci come un punto di riferimento del nostro quartiere e più in generale della nostra città dimostrando che non siamo solo un circolo chiuso e attivo un mese all’anno. Attraverso queste collaborazioni possiamo dare un servizio in più ai nostri soci e contemporaneamente incentivare il commercio di prossimità. Nei prossimi tempi contiamo di riuscire ancora di più a fare rete e coinvolgere altrettanti commercianti ed imprenditori».

In totale sono 25 le attività faentine che hanno aderito al progetto e al momento circa 300 i soci del rione Rosso che potranno beneficiare delle agevolazioni.

L’elenco sempre aggiornato delle attività aderenti è consultabile sul sito www.rionerossofaenza.it dove sono indicati anche i dettagli degli sconti applicati. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione della tessera socio contattare il 335-5611269, per iscrivere invece la propria attività alla convenzione scrivere a rionerosso@rionerosso.it.

Queste le attività aderenti al momento:

Calzolaio e Mastro Sellaio di Zacchini Manuele – Via Giovanni XIII 13/A, Faenza

Cartolibreria Sorelle Resta – C.so Mazzini 12, Faenza

Casalinghi C’é di tutto un po’ – Via Torricelli 33, Faenza

Elettricista Paolo Ciani – C.so Garibaldi 8/B, Faenza

Enoteca “La Baita” – Via Naviglio 15/C, Faenza

Erboristeria Bellenghi – Via Castellani 8, Faenza

Erboristeria Elisir – Via Torricelli 18, Faenza

Estetica iWell – Via Laghi 69/7, Faenza

Estetica Sabrina – Via Manara 11, Faenza

Gastronomia Il Punto Goloso – C.so Baccarini 5/A, Faenza

Gioielleria Bazzi – C.so Baccarini 1/B, Faenza

Gioielleria Giulianini – C.so Mazzini 21, Faenza

Gioielleria Sangiorgi – C.so Garibaldi 16/B, Faenza

Bottega Bertaccini – C.so Garibaldi 4, Faenza

Libreria Moby Dick – Via XX Settembre 3/B, Faenza

Matilde del Monticino – Viale IV Novembre 30, Faenza

New Foto Video & Francesco Bondi Portrait Studio – Via Severoli 31/B, Faenza

Ottica Alessandro Borchi Occhiali – C.so Mazzini 41, Faenza

Ottica Giulianini – C.so Mazzini 41, Faenza

Palestra XBENE – Via Forlivese 37, Faenza

Palestra Yunity – Via Soldata 5/7, Faenza

Pasticceria Jolie – C.so Baccarini 34, Faenza

Physiomedica – Via Malpighi 150, Faenza

Resy Calze – C.so Mazzini 150, Faenza

Vittoria Assicurazioni – Viale Baccarini 29 int.2, Faenza