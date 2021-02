Famiglie e tecnologie digitali: il 24 febbraio nuovo incontro formativo a Faenza con Michele Piga

Mercoledì 24 febbraio, alle ore 20.30 si terrà un nuovo evento formativo sulla piattaforma Google Meet per tutti i genitori che hanno figli nella fascia 9-14 anni ed educatori interessati al tema dell’educazione nell’era digitale. L’incontro, organizzato da Fondazione Marri – S.Umiltà, ha il titolo “Attraverso la Pandemia, attraverso gli schermi: la gestione delle tecnologie digitali in famiglia durante e dopo il Covid”. Il relatore dell’incontro sarà il dott. Michele Piga, psicologo esperto nel trattamento delle dipendenze da internet e dei fenomeni psico-sociali dell’era digitale.

L’incontro fornirà strumenti per una corretta gestione del mondo virtuale per la fascia 9-14 anni

Il webinar formativo “Attraverso la Pandemia, attraverso gli schermi” si rivolge a tutti i genitori dei ragazzi/e di 4°, 5° elementare e delle scuole secondarie di 1° grado (Scuole Medie) e rappresenterà un momento per riflettere sulla dimensione digitale alla luce dei vissuti di questo periodo: durante l’attuale emergenza sanitaria, infatti, il cambiamento di abitudini sull’utilizzo del web ha creato nei nostri figli e studenti delle “nuove normalità” digitali, trasformando in necessario un tempo di esposizione agli schermi che sino a poco tempo fa sarebbe stato ritenuto a dir poco eccessivo, generando in molte famiglie allarmi e preoccupazioni. L’intenzione è quella di proporre un confronto tra l’esperto e i genitori, per costruire assieme chiavi di lettura e individuare strumenti per una corretta gestione degli schermi nella fascia di età 9-14 anni, attraverso le varie fasi di ritorno alla auspicata normalità.

Come partecipare

L’incontro si terrà mercoledì 24 Febbraio alle ore 20.30. La partecipazione è libera e gratuita. Sarà possibile seguire l’evento collegandosi alla piattaforma Google Meet al seguente indirizzo https://meet.google.com/qmx-uiqa-hcf oppure collegandosi a Google Meet e inserendo il codice qmx-uiqa-hcf.

Il relatore: chi è Michele Piga

Lo psicologo Michele Piga appartiene all’associazione Psichedigitale, sorta per lo studio e il trattamento delle dipendenze da Internet. Il dott. Piga si occupa di adulti e minori e in particolar modo si è specializzato nella realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e supporto psicologico sui temi della discriminazione online e offline. E’ coautore di alcune pubblicazioni fra cui il libro Mio figlio è stato rapito da Internet, edito In.Edit, e presentato al Festival della Salute Digitale nel 2018.

La Fondazione Marri – S.Umiltà: accanto agli studenti

Nata nel 2003 ereditando una lunga e consolidata storia educativa nel territorio faentino, la Fondazione Marri- S.Umiltà riunisce oltre 500 alunni dal Nido fino alle Scuole Medie e un centinaio di persone tra docenti e personale Ata, suddivisi tra le varie Scuole.

Asilo Nido 0-3 anni – tre sedi: Sacro Cuore San Rocco (via Giovanni Paolo II, 56); S.Umiltà (via Bondiolo 38); S. Antonino (vicolo S.Antonino, 4).

Scuola dell’Infanzia – due sedi S.Antonino (vicolo S. Antonino, 4); S.Umiltà (via Bondiolo, 38).

Scuola Primaria – S. Umiltà (via Bondiolo, 38)

Scuola Secondaria di I grado – S. Umiltà (via Bondiolo, 38).