Ravenna. Sportello del Sorriso chiuso dal 3 al 15 marzo causa restrizioni anti-Covid

L’associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV, in virtù dell’entrata in vigore delle misure di restrizioni adottate a Ravenna per contrastare la diffusione della Pandemia Covid-19, comunica la chiusura dello Sportello del Sorriso nonché della distribuzione degli indumenti ed il ritiro del materiale riguardo al progetto “una carrozzina per due” ideato dall’associazione Letizia.

Presidente Tchienga ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Lo sportello di via Grado 30 rimarrà chiuso al pubblico da mercoledì 3 al lunedì 15 marzo 2021 dato che per noi i bambini non devono mai perdere il sorriso, per gestire i casi di necessità strettamente legate ai nascituri, dal momento che i nidi e le scuole per l’infanzia rimangono aperte nel nostro territorio, è possibile contattare il numero: 328 1455130 o scrivere all’indirizzo email: ilterzomondo@yahoo.it per non lasciare da sole le famiglie in caso di estrema necessità.

Con la speranza di poter riaprire regolarmente già da mercoledì 17 marzo, seguendo sempre i nostri giorni ed orari di apertura ovvero: mercoledì e venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18 :30, raccomandiamo a tutti un rispetto scrupoloso delle misure barriere in atto”.