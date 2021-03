Conad a sostegno di SOS Donna Faenza con una nuova iniziativa solidale per la Giornata della Donna

“Conad sta con SOS Donna”. Questo è lo slogan che accompagnerà anche quest’anno l’8 marzo, Giornata internazionale della Donna, in virtù della collaborazione consolidata ormai da diversi anni tra il supermercato Conad “La Filanda” e l’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza.

Purtroppo, a causa delle nuove disposizioni che hanno portato la provincia di Ravenna in zona arancione rinforzato, non sarà possibile realizzare il consueto punto informativo che il superstore di Faenza ospita da diversi anni all’interno del proprio punto vendita, e presso il quale ogni Otto marzo vengono distribuite dalle volontarie di SOS Donna le mimose offerte da Conad alle proprie clienti.

Ma l’azione di Conad in contrasto al fenomeno della violenza contro le donne non si ferma. Con la campagna dello scorso anno, grazie al supermercato “La Filanda”, SOS Donna ha attivato interventi di sostegno per alcune donne in uscita dalla violenza e per i/le loro bambini/e.

Quest’anno la campagna verrà ampliata con una nuova azione che coinvolgerà tutti i supermercati Conad e Cofra dell’Unione della Romagna Faentina: durante le giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 marzo 2021 per ogni scontrino che sarà emesso verranno donati 10 centesimi in sostegno alle attività promosse dall’Associazione SOS Donna.

Inoltre, nelle stesse giornate, il supermercato Conad “La Filanda” ospiterà il materiale informativo dell’Associazione SOS Donna, Centro antiviolenza (via Laderchi 3 Faenza, tel. 0546/22060) a disposizione di chi ne avesse la necessità e per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sulla violenza alle donne.

L’azione di SOS Donna-Servizio Fenice (sportello voluto dal Comune di Faenza, Assessorato Pari Opportunità) sul territorio comprensoriale faentino ha visto, nel 2020, 199 donne accolte e, dal primo gennaio 2021 ad oggi, più di 70 donne si sono già rivolte a noi.

Fare la spesa alla Conad nelle giornate del 6, 7 e 8 marzo significa “sostenere le donne vittime di violenza e i/le loro bambini/e e contrastare la violenza domestica”.