Cervia. In piazza Andrea Costa tornano i parcheggi a pagamento nel pomeriggio

Dall’1 aprile torna la sosta a pagamento in piazza Andrea Costa a Cervia. È quanto riportato oggi, sabato 6 marzo, dal Corriere di Romagna. L’orario della sosta lunga – tariffa verde andrà dalle 14,30 alle 24, mentre la mattina i posti per parcheggiare saranno liberi, permettendo alle persone di recarsi nei negozi o in centro agilmente. Il parchimetro della piazza sarà attivo sino al 30 settembre, venendo poi disattivato nel periodo invernale.

Ricordiamo che, in tempi recenti, era stata avviata una raccolta firme affinché i parcheggi restassero gratuiti (485 posti auto), ma la giunta comunale non ha fatto passi indietro. L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato al Corriere di Romagna che “il Piano parcheggi decolla, in vista della prossima estate”. Il piano parcheggi, ricordiamo, consta di 1000 stalli, realizzati in previsione dell’estate per consentire al traffico di essere più snello.

Si attendono i 60 posti auto nel nuovo parcheggio situato nel giardino del circolo tennis (pesantemente danneggiato dalla tromba d’aria del 2019), oltre che gli altri 100 slot in via Gora. Altri 145 stalli a strisce blu sono previsti lungo gli stradelli a mare.

Parcheggi gratuiti, invece, nei pressi dell’Istituto Alberghiero Tonino Guerra (150 stalli) e ben 350 posti in via Cilea.