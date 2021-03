Lugo. Nuova ambulanza alla pubblica assistenza nel ricordo di Silvia Sintini

È stata inaugurata sabato 6 marzo nella sede della Pubblica Assistenza Città di Lugo una nuova ambulanza attrezzata donata all’associazione dalla famiglia di Silvia Sintini, per ricordare la ragazza, dipendente della Pubblica Assistenza, scomparsa a 24 anni nel 1991.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il presidente della Pubblica Assistenza di Lugo Giovanni Lizza e Giovanna, la madre di Silvia Sintini. “Ringrazio la madre di Silvia per questo bellissimo gesto, che aiuterà nelle sue importante attività la Pubblica Assistenza, un’associazione che Silvia conosceva bene, in cui aveva cominciato a lavorare prima della sua scomparsa – dichiara Davide Ranalli -. La memoria di Silvia resterà per sempre in tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Continuare a ricordarla attraverso gesti di generosità come questo è un atto d’amore meraviglioso e per questo non posso che ringraziare la famiglia di Silvia Sintini”.

Silvia, nata il 19 dicembre 1967 a Bologna ma cresciuta nella provincia di Ravenna, nel 1991 aveva cominciato a lavorare presso la Pubblica Assistenza Città di Lugo come ragioniera. Poco dopo, a settembre dello stesso anno, Silvia morì a causa di un incidente stradale. Quando l’assicurazione liquidò i danni dell’incidente, i genitori di Silvia, impiegati alle Poste, pensarono di investire la somma ricevuta in buoni fruttiferi postali con la previsione di utilizzarla in seguito per qualche iniziativa particolare. I genitori di Silvia avevano un desiderio: ricordare l’amata figlia unica con un’azione benefica. Purtroppo, nel 2018 il padre di Silvia è deceduto all’età di 83 anni. Giovanna, madre di Silvia, ha ripensato a quanto desiderato insieme al marito e in occasione del 30° anniversario dalla morte della figlia ha pensato di donare la somma accantonata, che nel frattempo era arrivata ad un valore considerevole, alla Pubblica Assistenza Città di Lugo per l’acquisto di una nuova ambulanza super attrezzata.

L’ambulanza verrà utilizzata nelle attività della Pubblica Assistenza, come trasporti sanitari sul territorio e a lunga percorrenza e assistenza in occasione di manifestazioni sportive.