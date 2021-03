Bella da vivere 2021: tante le attività organizzate dallo sportello SeiDonna Cervia

E’ uscito il calendario di Bella da vivere 2021, con tutte le attività organizzate dallo sportello SeiDonna Cervia: in particolare oggi per l’8 marzo i 3 punti vendita Conad di Cervia aderiscono alla raccolta fondi per Linea Rosa: per ogni scontrino emesso, 10 centesimi verranno devoluti per sostenere le attività rivolte alle donne vittime di violenza e ai loro figli, promosse dal Centro Antiviolenza.