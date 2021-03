A Ravenna ritorna l’iniziativa “Una pizza solidale” a sostegno dell’ospedale di Ravenna nella lotta al Covid

Dopo il successo dello scorso anno, il ristorante-pizzeria “Saporetti” in collaborazione con Auser Il Timone, La Bella Marina, il Comitato Cittadino e la Pro Loco di Marina di Ravenna ripropongono per le sere del 10,11 e 12 marzo l’iniziativa di raccolta fondi per l’Ospedale civile di Ravenna con le 100 pizze giornaliere consegnate a casa ad offerta libera.

Il ricavato sarà interamente devoluto, come l’anno scorso, all’ospedale per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid in corso.

Per ordinare la pizza, chiamare lo 0544 530208 o scrivere su whatsapp al 350 1404405, dalle ore 18.00. Le consegne a domicilio inizieranno dalle ore 18.30.