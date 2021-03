Chiusura temporanea dello sportello Anagrafe e Urp del Comune di Lugo

Dal comune di Lugo informano che lo sportello Comunico (Anagrafe e Urp), posto al piano terra della Rocca di Lugo, è temporaneamente chiuso a causa della contrazione del virus Covid-19 da parte di uno degli operatori di sportello.

A tutela degli utenti e degli impiegati, gli uffici sono stati chiusi al pubblico per procedere alla dovuta sanificazione dei locali e resteranno chiusi fino all’esito del tampone di tutti gli operatori di sportello.

Contestualmente, per un problema tecnico-informatico, l’agenda digitale di prenotazione delle carte di identità elettroniche si è cancellata e con essa tutti i nominativi e numeri di telefono dei cittadini che si erano prenotati, che quindi non è purtroppo stato possibile contattare.

Tutti coloro che hanno prenotato un appuntamento per fare la carta di identità fino al 20 marzo – informano sempre dal Comune – sono pregati di riprenotarsi. Si ricorda che la validità delle carte di identità, con scadenza dal 30 gennaio 2020, è stata prorogata al 30 aprile 2021. L’apertura al pubblico sarà assicurata, solo previo appuntamento, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 marzo presso l’ufficio di fianco all’ufficio di Stato Civile, al piano terra della Rocca. In tali date non sarà possibile il rilascio della carta di identità.

Per urgenze e per il rilascio della carta di identità è aperta la Delegazione di Voltana, contattabile al numero 0545 72885. Per informazioni, contattare i seguenti numeri: 0545 38381 – 0545 38461 – 0545 38443 – 0545 38545 – 0545 38559.