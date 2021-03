ALICE IN WONDERLAND / Il candidato no vax che le spara alla Boris e i coraggiosi di Coraggiosa, il papà di Vidmer e la solita Laura

Buon venerdì amici e bentrovati al nostro appuntamento settimanale con la rubrica Alice in Wonderland.

Per la serie “non ci facciamo mancare niente”, potevamo non avere un candidato sindaco no vax in piena pandemia in corso? Ma cerrrrto che no. Nei giorni scorsi in un’intervista a questo giornale, Emanuele Panizza, 49 anni (nella foto sotto), attualmente consigliere comunale nel Gruppo Misto, eletto nella lista civica CambieRà, precedentemente attivista del Movimento 5 Stelle, se ne è uscito così, “de botto”, come un Renè Ferretti qualsiasi che mette un po’ di locura “a cazzo di cane” (come direbbe lui) in una scena de “Gli occhi del cuore” (i fan di Boris capiranno cosa intendo). Se n’è uscito dicendo che si presenterà alle prossime elezioni amministrative come candidato del Movimento 3 V ( Vaccini Vogliamo Verità) che poi ora ha cambiato nome in 3V Verità Libertà. Non si fida dei vaccini, lui. Potrebbero essere più pericolosi del virus stesso. Lo dicono anche alle Seychelles. Insomma gli studi scientifici stanno a zero di fronte a quello che ha detto un signore a caso sull’internet, o forse gliel’aveva detto “suo cuggino”, che una volta da bambino c’era stato male.

L’intervista è un pendolo che oscilla tra “ah ma non è Lercio?” e “quando compare il cartello che siamo su scherzi a parte?”; l’intervistatore a un certo punto di fronte a risposte tra il surreale kafkiano e l’assurdo di Camus ha perso anche un po’ la pazienza, ma come dargli torto… Il Movimento 3 V alle ultime elezioni regionali del 2020 ha raccolto in tutta la provincia di Ravenna 1.370 voti pari allo 0,71% dei consensi elettorali. Vedremo che risultato porterà a casa alle amministrative. Forse che 3 V sta per Virgola 3? Il numero davanti mettetelo voi.

Proseguono anche le proteste e le manifestazioni di piazza contro la DaD. Tra i promotori ci sono 2 esponenti storici della sinistra ravennate, provenienti dall’esperienza di Ravenna in Comune, Andrea Maestri e Giorgio Stamboulis, persone solitamente sagge e illuminate, che in quest’occasione hanno perso di vista – a mio avviso, naturalmente – il quadro d’insieme, ovvero la gravità della situazione pandemica che impedisce de facto un immediato ritorno della didattica in presenza. Non me ne vogliano se li bacchetto, ma io in questo momento penso che piuttosto che andare in piazza contro la DaD sarebbe meglio stare in casa a fare la DaD. È un consiglio. Così, per stare dalla parte del sicuro.

Intanto, in vista delle prossime amministrative si scaldano i motori anche su altri fronti. È stata presentata ufficialmente la lista Ravenna Coraggiosa, che sosterrà da sinistra il candidato sindaco Michele de Pascale. Tra gli esponenti di spicco ci sono un mix di vecchie glorie e qualche nome nuovo, o semi nuovo (che di questi tempi è già un lusso). Tra i firmatari ci sono anche Vasco (Errani) e Miro (Fiammenghi), il gatto e la volpe della politica ravennate, che però per ora restano defilati e mandano in prima linea altri big come Valentina Morigi e Giangi Baroncini, entrambi attualmente assessori. Carlo Boattini (a volte ritornano) ha il ruolo di tesoriere. Tra le new entry giusto per dare una spruzzatina di novità spiccano i nomi di Luca Cortesi, attivista ravennate di Emergency oltre che docente, e Federica Vicari, responsabile del Cisim di Lido Adriano, già Coraggiosa candidata alle regionali, che presiederanno tra l’altro 2 degli 8 tavoli tematici predisposti. Alle regionali e a Faenza il nome ha portato bene. Chiamarsi Coraggiosi quando tutti sono scoraggiati forse funziona. Il coraggio dei Coraggiosi ha spinto tanti coraggiosi elettori a votare di nuovo a sinistra in regione e nella città del Palio. Funzionerà anche a Ravenna?

Passando ad altro, per la sezione “pillole a go-go”, non senza un pizzico di campanilismo, essendo la mia città di nascita, mi fa piacere condividere con voi la notizia che Cervia è uno dei primi comuni d’Italia plastic free: è entrata infatti in vigore un’ordinanza per ridurre l’impatto ambientale della plastica, che comporta il divieto di commercializzazione e uso di shoppers e contenitori non biodegradabili. Speriamo che si faccia sul serio.

La nostra Laura Pausini ormai ci dà una soddisfazione a settimana e, dopo aver vinto il Golden Globe, si porta a casa anche una nomination all’Oscar, mostrando sui social il video del momento in cui apprende la notizia dal divano di casa con la sua famiglia, seguita da un’esplosione di gioia incontenibile. In bocca al lupo!

Un’altra foto diffusa sui social che esprime gioia e speranza è quella postata dall’ex Sindaco Vidmer “cio’ burdel” Mercatali che ha per protagonista il padre Bruno di 95 anni felice e sorridente come una Pasqua (nella foto sotto), dopo essersi sottoposto al vaccino anti-Covid. La meglio gioventù è proprio quella che non ha età. Bravo Bruno!

Ah, dimenticavo, oggi è il 19 marzo: auguri a tutti i papà!

Vi saluto mentre ascolto la hit del momento, “Musica leggerissima”, presentata a Sanremo da Colapesce Dimartino, il ritornello una volta che ti entra in testa non se ne va più… “metti un po’ di musica leggera, perché ho voglia di niente, anzi leggerissima”.

Buon fine settimana e a venerdì prossimo!