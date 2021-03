Faenza. Da mercoledì 24 marzo Ponte delle Grazie a senso unico per lavori

A partire da mercoledì 24 marzo al 26 marzo, nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sul Ponte delle Grazie posto all’intersezione tra via Renaccio, Corso Saffi e Corso Europa sarà istituito il senso unico di marcia con direzione centro storico.

La modifica alla viabilità si rende necessaria, spiegano dal Comune di Faenza, per completare l’intervento di manutenzione alle botole dei presidi iniziato la settimana scorsa e sarà segnalata tramite cartelli di preavviso della chiusura sulla viabilità principale che conduce al ponte e cartelli di deviazione in prossimità del cantiere.

In particolare i mezzi provenienti da Corso Saffi e da via Renaccio che devono dirigersi verso Forlì saranno deviati su via Ponte Romano, Ponte della memoria, Via Fratelli Rosselli.