Vestiario, giocattoli, e dpi consegnati alle famiglie in difficoltà dai volontari di Il Terzo Mondo ODV

L’avevano promesso e l’hanno fatto. Da qualche giorno Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV , ha iniziato appunto a consegnare presso il domicilio delle famiglie in stato di diniego il pacco del sorriso, contenente materiali utili sia per l’infanzia che per gli adolescenti.

Lo Sportello del Sorriso in via Grado 30 è chiuso al pubblico fino al 6 aprile a causa delle restrizioni anticovid-19 e quindi la Onlus ha scelto di portare il pacco del sorriso casa per casa, così da evitare gli assembramenti rimanendo però sempre più vicino alle famiglie che frequentano lo sportello.

Il materiale consegnato alle famiglie in difficoltà, in parte individuate dai servizi sociali, è composto da vestiario, giocattoli, materiali utili per i nascituri, 10 mascherine, 1 gel igienizzante e 1 uova di Pasqua.

“Teniamo a sottolineare con grande soddisfazione ed orgoglio che il pacco del sorriso è stato confezionato grazie al sostegno del centro sociale La Quercia, che ci ha donato le uova di Pasqua, l’associazione Avvocato di Strada di Ravenna che ci ha offerto il materiale anticovid-19, ed alla cittadinanza che senza sosta continua a donarci gli indumenti – spiegano i volontari de Il Terzo Mondo – Cogliamo l’occasione per ringraziarli tutti indistintamente, poiché sé è vero che il sorriso di un bambino è per noi adulti un punto di crescita, è altrettanto vero che non c’è futuro senza solidarietà”.