ALICE IN WONDERLAND / Dante, Eco e Alice, il don che spara fake dal pulpito e il canto riparatore contro l’offesa tedesca

Ognuno ha il suo Dantedì. Così, in occasione del Dantedì nazionale, vi racconto di quella volta che passai tre quarti d’ora a parlare di Dante in una panchina nei corridoi della facoltà di lettere a Bologna con Umberto Eco. Stavo preparando l’esame di letteratura italiana che si componeva di tre parti: scritto, orale e interrogazione a parte sull’Inferno di Dante, che consisteva nell’aprire il primo cantico a caso, leggerne una parte e fare esegesi e commento.

Dunque, a pochi giorni dall’esame e in ritardo per una lezione, arrivai al portone di via Zamboni 38, scavalcando la solita decina di punkabbestia appollaiati sui gradini con il loro odore di 77 bolognese (oltre che di birra, alle 8 di mattina!), il ragazzo che cercava di vendere Lotta Comunista più insistente di un Testimone di Geova che ti citofona a casa alle 9 di domenica per appiopparti La Torre di Guardia, e l’immancabile giovinotto che ti sussurrava all’orecchio “serve fumo o una bici?”.

Insomma, entrare a Lettere era un curioso tribolare, ma anche quella mattina arrivai al primo piano incolume e stavo appunto per entrare in aula, quando riconobbi Umberto Eco che fumava una sigaretta in tranquillità, in una panchina in un angolo del corridoio. Rimasi stupita perché nessuno lo riconosceva, se ne stava seduto come uno studente di fenomenologia degli stili qualsiasi, come un comune mortale… Tenete conto che a quei tempi c’erano i cellulari ma non gli smartphone: se succedesse oggi farei un reportage fotografico a uso e consumo dei social, a suggello di un incontro così importante.

Ma torniamo a noi, uno dei libri da portare all’esame era proprio di Eco e riguardava anche Dante, allora mi sono detta “ma quando mi ricapita di interpellare un mito vivente proprio sul suo libro e fargli un sacco di domande sulle mie curiosità e esporgli anche le mie valutazioni e riflessioni”… facendovela breve finì che passai quasi un’ora a chiacchierare con il grande Umberto del suo libro. Lui era un “tipo” alla mano, non se la tirava, era contento di vedere una studentessa così interessata e appassionata a quello che aveva scritto. Dopo un’ora di interrogatorio si alzò e disse: “Signorina adesso devo andare, comunque vada tranquilla all’esame, che sul mio libro ne sa più lei di me!”

Io ero strafelice, ça va sans dire. E all’esame di letteratura italiana presi 30 e lode. Ecco volevo condividere questo momento con voi, ricordando Dante. È il mio personale omaggio al poeta.

Passo ora a un episodio meno “edificante”. Avete sentito di ciò che è successo a Cesena? Il parroco di San Rocco, don Paolo Pasolini (nella foto sotto) si è lanciato in un’omelia canaglia, parlando di vaccini ottenuti da feti abortiti e altre amenità della peggior specie e della peggior deriva no vax. Neanche fossimo ancora nel medioevo. Le dichiarazioni del prete hanno fatto naturalmente il giro del web, suscitando scandalo e indignazione. A quel punto la Curia, seppur timidamente, ha preso le distanze da quanto affermato dal parroco di San Rocco: secondo loro quelle parole “sarebbero da ascrivere all’ambito delle opinioni personali”. Peccato le abbia espresse dal pulpito e non al Bar dello Sport. Ma no, dai, forse al Bar dello Sport simili stupidaggini non le dicono più. Massimo Gramellini non a caso ha ribattezzato don Paolo “don fake”. Ma anche un più prosaico “don cazzata” non avrebbe stonato.

Nei giorni scorsi è arrivata anche una troupe delle Iene, il noto programma di Italia 1 per approfondire l’accaduto, ma don Paolo non si è fatto trovare. Ha fatto bene. Cosa c’è da approfondire? C’è solo da sprofondare… sì, sotto una valanga di ridicolo e di risate.

Torno al Dantedì per commentare un altro “spiacevole” episodio che ha coinvolto un giornale tedesco, il Frankfurter Rundshau, dove un noto giornalista della testata ha definito Dante “arrivista” e “plagiatore”. Apriti cielo! Proprio nella giornata nazionale dedicata a Dante in Italia. Uno sgarbo paragonabile solo a quello della copertina dello Spiegel che ci descriveva solo come spaghetti e mafia!

Il prode Ministro Dario Franceschini è sceso in campo a difesa della nostra gloria nazionale con un brillante “Non ti curar di lor”. Il sindaco Michele de Pascale ha fatto di più: ha promosso la lettura di un canto della Commedia in tedesco davanti alla tomba. Quasi una preghiera riparatoria. Vade retro Germania! E un Gott mit Uns di prussiana memoria vogliamo metterlo?!

Mentre continuano le proteste di piazza dei genitori No Dad ci aspetta una Pasqua in zona rossa, ma inizia a intravedersi una luce in fondo al tunnel… quindi, teniamo botta, ragazzi!

Vi lascio questa settimana con la poesia “Se” di Rudyard Kipling (è un po’ lunga, ma ne vale la pena):

SE

Se saprai mantenere la calma quando tutti intorno a te

la perdono, e te ne fanno colpa.

Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne dubitano,

tenendo però considerazione anche del loro dubbio.

Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare,

O essendo calunniato, non rispondere con la calunnia,

O essendo odiato, non dare spazio all’odio,

Senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo da saggio.

Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;

Se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo,

Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina

E trattare allo stesso modo questi due impostori.

Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto

Distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi,

O a vedere le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,

E piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi.

Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune

E rischiarlo in un unico lancio a testa e croce,

E perdere, e ricominciare di nuovo dal principio

senza mai far parola della tua perdita.

Se saprai serrare il tuo cuore, nervi e tendini

nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti,

E a tenere duro quando in te non c’è più nulla

Se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!”

Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù,

O passeggiare con i Re, rimanendo te stesso,

Se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,

Se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo.

Se saprai riempire ogni inesorabile minuto

Dando valore ad ognuno dei sessanta secondi,

Tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,

E — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!