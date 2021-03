La Casa delle Marionette di Ravenna continua con il progetto DANTE: appuntamento per le famiglie domenica 28 marzo

In partenza al Museo La Casa delle Marionette i laboratori dedicati alle famiglie del progetto D.A.N.T.E con il sostegno di Fondazione del Monte in occasione dell’anno dantesco

Dopo l’appuntamento del 7 marzo Turchina la strega, l’attività di laboratorio del Museo La Casa delle Marionette di Ravenna continua con il progetto D.A.N.T.E. Disegnare Animare Narrare il Teatro in Europa, Progetto educativo-teatrale che porta i bambini alla conoscenza della Divina Commedia e dei principi cardine dell’UE secondo un metodo esperienziale basato sull’empatia e sull’inclusione, modulato per target di età.

Mercoledì 17 marzo sono cominciate le attività con le scuole del ravennate, mentre sarà domenica 28 marzo il primo degli appuntamenti dedicati alle famiglie: alle ore 17:00 l’appuntamento è online su zoom per il laboratorio I colori della rabbia: con Dante e i burattini alla scoperta delle emozioni, un evento coinvolgente e interattivo a cura di Teatro del Drago che proietterà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, all’interno dell’universo dantesco.

Un racconto fatto di immagini e metafore visive, attraverso l’utilizzo dei potenti strumenti del teatro di figura. La scoperta della paura, della rabbia, della speranza… gli stessi stati d’animo provati dal Sommo Poeta durante il suo viaggio, saranno interpretati dai bambini che daranno vita ad alcuni personaggi protagonisti di una narrazione unica e personale.

Il testo dantesco diventa anche il pretesto per affrontare il delicato tema delle emozioni in un percorso di scoperta dei propri stati d’animo personale e collettivo al contempo. Gli strumenti dell’arte e in particolare del teatro di figura permetteranno di affinare tecniche espressive e relazionali creando un’occasione di scoperta di sé e dell’altro attraverso l’esperienza condivisa della creazione artistica.

Il laboratorio svolgerà online su piattaforma gratuita zoom. Il costo del biglietto è di €10 a connessione, e i biglietti sono acquistabili online al sito www.vivaticket.it.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro del Drago alla mail compagnia@teatrodeldrago.it o al numero 3926664211. Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati sul sito www.lacasadellemarionette.com e sulla pagina facebook @museolacasadellemarionette.

Il Progetto D.A.N.T.E è a cura del Museo La Casa delle Marionette e di Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli. Progetto realizzato con il contributo della Fondazione