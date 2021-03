Centro per le famiglie Faenza. “Ascoltiamo gli adolescenti: scoperte, conquiste, amori e paure in tempo di pandemia”

Proseguono le iniziative online che il Centro per le famiglie dell’URF, insieme ai servizi dell’ASL e alle associazioni del territorio, dedica ai genitori con figli adolescenti per offrire momenti di confronto e riflessioni su temi di forte interesse e attualità.

Il ciclo di incontri partirà con una conferenza dedicata ad approfondire conoscenze e opportunità per affrontare il disagio legato ai disturbi del comportamento alimentare che in questo ultimo anno sono aumentati in modo preoccupante soprattutto tra i giovanissimi.

Gli incontri successivi si concentreranno sui significati e i bisogni associati ai comportamenti che spesso preoccupano i genitori e creano distanza quali: l’uso di alcol e droghe, l’isolamento, il ritiro, la conflittualità e la rabbia, offrendo riflessioni utili per rinnovare e costruire relazioni positive attraverso il dialogo e l’ascolto.

Per concludere si offrirà uno spazio di confronto sul tema di come l’affettività e la sessualità viene vissuta dagli adolescenti in questo particolare momento storico.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere a informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonando allo 0546691871.

Scarica il Programma SPECIALE ADOLESCENZA