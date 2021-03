SeiDonna Cervia: incontro online sul massaggio infantile per le neo-mamme e i neo-papà

La Sala Malva del Comune di Cervia, in collaborazione con il Servizio SeiDonna, nonostante le restrizioni del momento, organizza un incontro online su piattaforma Zoom per le neo-mamme e i neo-papà.

Martedì 30 marzo alle ore 20.30 si svolgerà l’incontro “Il massaggio infantile: un momento di ascolto, cura e contatto”, condotto da Erika Ruffilli, Insegnante di massaggio infantile AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile).

Il Massaggio Infantile, spiegano gli organizzatori dell’incontro,”è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in contatto con il proprio bambino, è un’esperienza di profondo contatto affettivo che favorisce uno stato di benessere nel bambino e nei genitori facilitando la conoscenza delle parti del corpo, inoltre previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose. Scopriremo, insieme all’esperta, che cos’è il massaggio infantile, come e dove è nato, la sua importanza a livello pratico e i principali benefici e la magia che questo momento può portare con sé”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail a seidonna@comunecervia.it oppure telefonare al numero 0544 979265.