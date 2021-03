Comune di Cervia: il 31 marzo su Zoom il 1° Forum delle Risorse del Progetto “Welfare dell’Aggancio”

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità.

Nelle ultime edizioni il programma del “Welfare dell’Aggancio” si è arricchito di un nuovo appuntamento: il FORUM DELLE RISORSE. Il Forum – spiegano dal comune – è stato un’occasione di riflessione, pensiero, condivisione di parole, valori e progetti, itinerante nella comunità e per la comunità, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione, dei Servizi Pubblici e del Terzo Settore con il contributo del narratore teatrale Roberto Mercadini.

Inizialmente, gli appuntamenti sono stati caratterizzati da due elementi peculiari:

IL LUOGO

Ogni incontro del Forum è stato ospitato da un diverso soggetto la cui sede è un punto di riferimento per la nostra città. Il gruppo di partecipanti ha così avuto l’opportunità di approfondire la conoscenza dei luoghi di cura, cultura e accoglienza attraverso una modalità innovativa, informale, conviviale e di scambio reciproco.

LA PAROLA

Ogni Forum è stato ispirato da una parola chiave, che è divenuta fattore catalizzatore di quell’incontro, a cui l’attore e scrittore Roberto Mercadini ha dedicato un monologo di riflessione.

Dallo scorso anno – proseguono dal comune – si è pensato di introdurre un elemento di novità abbinando due luoghi a una sola parola chiave, uniti da un percorso territoriale progettato e pensato come occasione di incontro per il benessere della comunità. Quest’anno, dato il particolare momento che stiamo attraversando, il primo appuntamento in calendario verrà sperimentato con modalità online, trasformandolo in una passeggiata virtuale.

L’incontro su piattaforma Zoom è aperto alla cittadinanza e si svolgerà mercoledì 31 marzo, alle ore 17.00. I luoghi oggetto dell’evento saranno il Canile Comunale A. Coatti e la Protezione Civile Cervia, mentre la parola chiave protagonista sarà Gentilezza.

Per ricevere il link a cui collegarsi è necessario prenotarsi telefonicamente o via e-mail ai seguenti contatti: tel. 0544 979266 – 979193 – mail progettosentinelle@comunecervia.it.