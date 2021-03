L’iniziativa “A sostegno di chi ha più bisogno” arriva a Massa Lombarda

“A sostegno di chi ha più bisogno”, la campagna promossa in tutta Italia da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, arriva anche a Massa Lombarda. L’iniziativa prevede la consegna in tutto il Paese, nella settimana di Pasqua, di diversi prodotti alimentari made in Italy a persone in difficoltà economica.

I prodotti generosamente donati sono stati consegnati al sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi martedì 30 marzo dal presidente della sezione Coldiretti di Massa Lombarda e vicepresidente provinciale Coldiretti, Franco Folli e dal segretario Coldiretti del comprensorio della Bassa Romagna, Marco Bellosi. Saranno consegnati nei prossimi giorni alle famiglie che più ne hanno bisogno grazie alla preziosa collaborazione di Caritas.

“Si tratta di un segno tangibile di solidarietà della filiera agroalimentare italiana nei confronti delle fasce più deboli della popolazione – spiegano il sindaco Daniele Bassi, Franco Folli e Marco Bellosi -, a maggior ragione in questi mesi, in cui la pandemia ha ulteriormente aumentato le difficoltà di tanti. La valorizzazione dei prodotti italiani aggiunge un valore etico alla spesa di tutti noi”.