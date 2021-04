Ravenna. Concluso il percorso formativo rivolto agli operatori turistici

Si è concluso lunedì 29 marzo il percorso formativo proposto agli operatori turistici dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e Cooperativa Spiagge Ravenna.

I tre momenti formativi, che hanno visto la partecipazione di oltre 60 operatori turistici, sono stati incentrati sulla città d’arte e gli eventi danteschi e sull’eccezionale patrimonio naturalistico, così da fornire agli addetti ai lavori un’ampia panoramica della complessa offerta turistica del nostro territorio.

L’assessore al Turismo Giacomo Costantini, soddisfatto dell’iniziativa e delle adesioni, dichiara: “in questi mesi così complessi ed incerti la promozione della nostra destinazione non si è mai arrestata ed il percorso proposto ai nostri operatori è mirato a renderli veri e propri ambassador del territorio e delle sue ricchezze. È importante che gli addetti ai lavori siano in grado di trasmettere queste conoscenze ai turisti per una migliore fruizione delle tante proposte disponibili, specialmente alla luce di un’evoluzione sempre più veloce delle esigenze dei viaggiatori anche a seguito della pandemia”.