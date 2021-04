Al Ponte Teodorico di Ravenna è stato trovato un grande cetaceo diventato Pesce d’Aprile!

Chi non ha mai abboccato a un pesce d’aprile alzi la mano! Perciò, se anche qualche nostro lettore ha creduto alla storia del grande cetaceo ritrovato presso il Ponte Teodorico, non se ne faccia un cruccio e non ce ne voglia. Abbiamo voluto giocare un po’, con un tocco di leggerezza, per strappare un sorriso. In questo momento ce n’é ancora più bisogno. Molti del resto hanno mostrato di apprezzare. Anche RFI ci ha scritto per riderci su con noi e ci ha definiti “birichini”.

Qualcuno forse s’è fermato al titolo e ha preso la cosa sul serio. E allora per tagliare la testa al toro abbiamo deciso di svelare l’arcano. La notizia ovviamente era scritta in una chiave volutamente pseudoscientifica affinché i più avveduti potessero subito accorgersene. Per tutti coloro che non hanno specifiche competenze in materia invece la notizia poteva sembrare verosimile. Per cui qualcuno c’è cascato e alla fine della notizia – chi ha aperto il link – non ha potuto far altro che riderci su.

Ma ecco alcuni dei commenti sul ritrovamento del cetaceo lasciati su questa pagina, i più carini.

Quest’anno non ci casco! Pesce d’Aprile!!?? (Poi apro il link)

Quando partirono i lavori era ancora vivo.

Teca a fianco del Moro? Così già la zona fa schifo, la facciamo diventare un’area di reperti archeologici e la frittata è fatta. Troviamo qualcosa di più accogliente anche per il pubblico per farla diventare un’area strategica turistica.

Ci sono cascato subito, accipicchia!

Mi auguro che questo sia un pesce d’aprile, perché il numero di errori e inesattezze riportate (dal Quaternario collocato sette milioni di anni fa alle “formazioni branchiali” in un mammifero) non posso credere siano da attribuire a qualcuno seriamente iscritto all’albo dei giornalisti. Se non conoscete gli argomenti rivolgetevi ad esperti per un consulto, invece che scrivere abomini tali.

Bravi bravi, queste “scoperte”, in questo momento, fanno bene allo spirito.

Complimenti all’ideatore, uno scherzo quasi credibile.

BECA PAGANEL! Buon 1° aprile a tutti! Un po’ di leggerezza mette di buon umore specialmente in questo periodo! BELLO!

Bravi Bravi, possono criticarvi sulla tipologia di scrittura, sul posto che fa schifo, ma intanto il 99% delle persone ci sono cascate, compreso me, complimenti per il Pesce di Aprile.

Alla redazione… ma siete proprio convinti che tutti siano rincoglioniti come voi?

Limerick del cetaceo

Il cetaceo di Ravenna

nuotando verso Vienna

si incagliò per un abbaglio

milioni di anni fa, nel ponte sullo straglio.

Quel cetaceo fossile di Ravenna