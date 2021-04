ALICE IN WONDERLAND / La rivoluzione spiegata ai ravennati da Maiorca, il rimorchiatore di chiatte e l’Olmi in forma di candida rosa 

Buon venerdì amiche e amici, bentornati al nostro appuntamento settimanale con la rubrica Alice inWonderland.

Partiamo dal Pesce d’Aprile. Voi avevate abboccato alla storia del ritrovamento dei resti del grande cetaceo al Ponte Teodorico? Beh, lo confesso, io sì. Sono o non solo Alice in Wonderland?! Nel mio mondo tutto è possibile.

Ma ora voglio parlarvi per prima cosa del Rivoluzionario di Ravenna che “ce la spiega” dalle Baleari, per l’esattezza da Maiorca, dove vive da anni coi suoi figli, insegnando musica. Si tratta di Alessandro Taddei, 41 anni, sole in fronte, infradito rigorosamente Havaianas ai piedi (che quelle del mercato fanno brutto) anche a gennaio, eccolo là da Maiorca che spunta a gamba tesa nel dibattito su alcuni gruppi Facebook ravennati per illuminarci su come dovrebbe essere gestita la scuola in tempi di pandemia, manifestando una posizione di netta contrarietà nei confronti della DAD e facendo notare che in Spagna c’è molto meno allarmismo rispetto all’Italia.

In attesa che Taddei ci parli della condizione operaia alle Baleari, come Bertinotti nell’imitazione di Guzzanti ci spiegava la condizione operaia alle Bahamas, vogliamo ricordare qualche impresa storica del Che Guevara Ravennate, come la mitica okkupazione del Molino Lovatelli. Oppure torniamo ancora più indietro, agli anni del liceo: fu lì che lo conobbi, al Liceo Classico di Ravenna, con la sua divisa d’ordinanza: kefiah, jeans strappati e maglietta di Che Guevara. Ah, aveva anche l’immancabile maglione sdrucito alla Kurt Cobain. Vi ho già raccontato in una puntata precedente di Giovanni Paglia as a young man, rappresentante d’istituto al Liceo, quando io ero al primo anno e lui all’ultimo. Dopo Paglia il ruolo di rappresentante d’istituto fu proprio di Taddei (se non ricordo male in tandem con Luca Varetto, mitico esponente dell’antifa ravennate), ma qui arriva lo scoop che a distanza di anni è giunto il momento di rivelare: per Alessandro avevo una cotta adolescenziale.

Vabbè, lui era il classico bulletto ‘stronzo’ col capello ribelle e il mood rivoluzionario, per una ragazzina era IMPOSSIBILE non riempire la Smemoranda con testi di canzoni struggenti dedicate a lui. Ma ci fosse una volta che mi salutasse in corridoio oh, faceva il fighetto e se la tirava come pochi. Poi, quando lo incontrai a distanza di anni, gli confessai del mio debole per lui in anni liceali e secondo me un po’ a posteriori si è pure mozzicato i gomiti per avermi snobbato. Ma questa è un’altra storia. Torniamo a bomba al Rivoluzionario che ci spiega il Comunismo da Maiorca, in attesa che ci racconti la crisi degli shakeratori di cocktail da Ibiza… beh in realtà, ci siamo detti un po’ tutto, nulla da aggiungere.

Passiamo quindi a un altro argomento. Lo sapevate che uno dei rimorchiatori che hanno contribuito a sbloccare il Canale di Suez dalla Ever Given incagliata è made in Ravenna, si chiama Carlo Magno ed è stato costruito dalla Rosetti Marino? Già, un pezzo di Ravenna è finito anche lì. Complimenti! Naturalmente sui social si sono scatenati tutti i doppi sensi sul “rimorchiatore” ravennate. E ti pareva! In ogni caso, si fosse trattato di una calda avventura sarebbe stata fin troppo affollata, con ben 15 rimorchiatori e una sola gran chiatta.

In questi tempi di pandemia reinventarsi e saper cogliere e creare il Bello senza farsi sfuggire nemmeno un’occasione penso sia una delle qualità da lodare maggiormente: il Maestro d’orchestra conosciuto in tutto il mondo Paolo Olmi, Direttore della Young Musicians European Orchestra, si è reinventato lettore di Dante declamando il Canto XXXI del Paradiso, nell’ora che volge il disio, alla Tomba del Poeta. È il canto che secondo alcuni sarebbe ambientato il 31 marzo del 1300 e che comincia così:

In forma dunque di candida rosa

mi si mostrava la milizia santa

che nel suo sangue Cristo fece sposa

Bravo Maestro! E bravo Dante!

Un altro spazio di Facebook di cui non possiamo fare più a meno è quello delle Cronache dalla campagna di Gianluca Pandolfini, amministratore di un famoso gruppo FB ravennate, che ogni giorno e più volte al giorno ci delizia con foto bucoliche di galline, pulcini, paesaggi agresti a perdita d’occhio, tanto per ricordarci che come diceva il poeta “l’ottimismo è il profumo della vita”. Ecco, quando siete un po’ tristi visitate la sua pagina e vi riconcilierete col mondo. Viva la campagna!

Per finire vi auguro Buona Pasqua e invito tutti a fare i bravi in questi giorni di festa: se ci comportiamo bene inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel, arriverà il momento delle grigliate, delle gite fuori porta, delle passeggiate al mare… tutti ne abbiamo voglia, ma nessuno faccia il furbo e si metta a trasgredire le regole. Purtroppo anche questa settimana ci sono stati casi di feste private, raduni in locali che dovevano essere ufficialmente chiusi e amenità varie (che a leggerle uno s’incazza pure).

Alla prossima settimana!