Cervia. Arriva l’album di figurine con insegnanti e allievi della Scuola di Musica Rossini

La Scuola Comunale di Musica “G.Rossini” di Cervia presenta per la prima volta nella sua storia “un album di figurine, che fotografa tutti gli insegnanti e gli allievi di questo difficile, ma stupendo anno scolastico”. Da giovedì prossimo 8 aprile quindi si darà il via alla raccolta: l’album e le figurine della Rossini saranno in vendita presso l’Edicola “Serena” in Viale Roma, 1 a Cervia, poco distante dalla scuola di musica.

L’idea di realizzare la pubblicazione, spiegano dalla scuola, è della attuale coordinatrice didattica e artistica, Raffaella Benini, che ha trovato nei colleghi, negli allievi e nelle famiglie dei ragazzi un’intensa collaborazione entusiastica, tutti uniti “per lasciare una traccia, una testimonianza delle esperienze vitali e stimolanti che si realizzano in questo istituto musicale dal 1954 ad oggi”.

La Scuola di Musica quest’anno ha compiuto “un percorso di risalita ed eclatante ripresa, ed è così che dai soli 54 allievi rimasti al termine dell’anno scorso, oggi sono ben 146 gli allievi dai 2 ai 18 anni (compreso qualche adulto) e 15 gli insegnanti ad essere stati immortalati dal fotografo Stefano Morelli per l’occasione e le loro effigie rimarranno nella memoria storica della nostra città”.

Amatissima dai cervesi la Scuola Rossini opera sul territorio da molti anni, intessendo una fitta rete di relazioni proficue con le realtà culturali, associative, di volontariato, educative e contribuendo alla formazione di una cultura musicale diffusa. A testimonianza di questo felice rapporto, molti gli sponsor del territorio hanno contribuito alla pubblicazione.

Oggi la scuola conta classi di violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, chitarra, batteria, canto, tre di pianoforte, musica d’insieme, armonia, pratica dell’arrangiamento, storia della musica, teoria e solfeggio, esercitazioni corali e il Coro Ruben.

Accanto ai corsi ordinari, sono istituiti corsi di propedeutica musicale per i più piccoli, denominati Giocabimbo e Giocasuono con chitarra, pianoforte, strumenti a fiato e batteria.