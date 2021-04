Canottieri Ravenna ospita il corso Operatore Attività di Emergenza della Croce Rossa

Questo weekend la Canottieri Ravenna ha ospitato, nel bacino di canottaggio del Parco della Standiana, la conclusione del corso per Operatori Attività di Emergenza del Comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana. Ospite il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani che ha salutato assieme ai Presidenti della CRI e della Canottieri Ravenna tutti i partecipanti al corso, che sono stati tanti: 60 corsisti e 7 docenti.

In due giornate hanno svolto sessioni addestrative di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, comunicazioni radio e montaggio strutture sanitarie campali. Dopo avere svolto la parte teorica in modalità online durante tutto il mese di marzo, è stato fondamentale per la Croce Rossa Italiana avere una location ampia, attrezzata e sicura per potere svolgere le prove pratiche.





E qui è entrata in scena la Canottieri Ravenna. “Anche in quest’ultimo anno, nel rispetto delle norme anti-covid, non abbiamo mai cessato l’attività di sostegno ai giovani, ai meno giovani e alle persone con disabilità – dice con orgoglio il Presidente della Canottieri, Marco Trevisan – .Nel contesto unico della Standiana, bacino olimpico di canottaggio con spazi e servizi di eccellenza, siamo riusciti infatti nel settembre del 2020 a organizzare con pieno successo, la prima gara nazionale di canottaggio nell’anno della pandemia. Il tutto reso possibile dall’impegno e dall’entusiasmo dei soci volontari”.

Ed è proprio conoscendo l’importanza del volontariato che la Canottieri non ha esitato ad ospitare il corso della Croce Rossa, che così tante attività di sostegno e assistenza ha svolto durante la pandemia in corso: la consegna dei farmaci e del cibo a domicilio per i pazienti Covid positivi, l’operatività dei punti di osservazione agli autotrasportatori al porto di Ravenna, i Drive Through, i trasporti di persone e cose, l’effettuazione dei test sierologici, l’assistenza all’ambulatorio migranti.

“La formazione degli operatori di protezione civile oggi si trova a dover bilanciare la sicurezza degli stessi con l’esigenza di implementare la pronta operatività – afferma il Presidente CRI Alberto Catagna -.Abbiamo organizzato i due corsi “paralleli” dopo un’approfondita analisi dei rischi e concentrando la nostra formazione proprio sul sapere cooperare in sicurezza. I Volontari che scelgono di specializzarsi nell’ambito di Protezione Civile sono un numero sempre maggiore e questo ci consente di ampliare sempre di più le nostre attività in supporto di enti e istituzioni, a favore della comunità”.