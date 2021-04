i volontari della consulta e dell’associazione Bizzuno Insieme ripuliscono il fosso di Via Tomba

Nuova iniziativa di volontariato attivo da parte della comunità di Bizzuno. Domenica 11 aprile alcuni volontari dell’associazione Bizzuno Insieme e della locale Consulta hanno infatti ripulito il fosso di via Tomba, nella frazione lughese di Bizzuno, dai rifiuti abbandonati.

“Bizzuno è una cittadina pulita e quando qualcosa non va noi cittadini ci rimbocchiamo le maniche per risolvere il problema – spiega la presidente della Consulta di Bizzuno, Simonetta Zalambani -. Voler bene al proprio territorio significa anche mettersi a disposizione della città per renderla più bella e vivibile per tutti. Quei rifiuti erano per noi una ferita e abbiamo così deciso di attivarci per ripulire questo punto. Un ringraziamento enorme e sentito a tutti coloro che si messi a disposizione della comunità di Bizzuno per questa bellissima iniziativa”.