Il 12 aprile nuova seduta online della Consulta di Voltana di Lugo

Lunedì 12 aprile alle 20 è convocata la seduta della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, che si svolgerà in modalità videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono il potenziamento dell’elettrodotto di E-distribuzione sul territorio di Alfonsine e Lugo, l’allacciamento Metanodotto Herambiente Lugo e la richiesta alla Provincia di installazione di un velox in via Rotaccio.

Interverranno l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Lugo Veronica Valmori e l’ing. Laura Dalpiaz, responsabile del Servizio Urbanistica.

L’elenco completo degli ordini del giorno e le modalità per seguire la seduta sono disponibili su www.comune.lugo.ra.it.