Angela Gulminelli nuova presidente dell’Associazione Per gli altri ODV – Centro Servizi Volontariato di Ravenna

Con una presenza record di 156 associazioni, lo scorso 15 aprile Per gli altri ODV ha rinnovato il proprio gruppo dirigente. Oltre alla nuova Presidente Angela Gulminelli ed al vice Marino Moroni, compongono l’organo i ravennati Sante Ghirardi e Andrea Minardi, il cervese Aristide Savelli, i faentini Stefano Guerrini e Nerio Tura, i lughesi Paolo Pasquali e Maria Giovanna Ranieri. Compongono invece il collegio dei probiviri Orio Rossi, Claudia Scarpelli e Silvana Silvani.

La neo eletta presidente è stata candidata dalla Pubblica Assistenza di Ravenna, di cui è stata prima socio fondatore, poi direttore amministrativo dal 1990 al 2015 e, dal 2016, ne è Presidente. Laureata in Giurista d’impresa e della Pubblica Amministrazione è impegnata nel volontariato dal 1973 in varie realtà associative. Attualmente socia della Sezione Comunale di Ravenna di AVIS e consigliera della Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna.

La Presidente Gulminelli dichiara:

“Ringrazio Padre Claudio Ciccillo e gli altri consiglieri che ci hanno preceduti, alcuni dei quali sono stati confermati e ci aiuteranno a dare continuità alle azioni intraprese.

Assumo la presidenza di Per gli altri ODV in un momento complicato perché non è andato a buon fine il percorso di fusione con gli altri CSV romagnoli, pertanto il futuro assetto del CSV unico della Romagna dipenderà da una procedura concorsuale che tutti avremmo voluto evitare. Il volontariato ravennate ce l’ha messa tutta, ha subito decisioni altrui, ma ora si volta pagina e ci si impegna con determinazione nella partecipazione al bando, insieme a tanti amici volontari disponibili a dare il loro contributo da ogni parte della Romagna.

Personalmente, metterò a disposizione dell’associazione le competenze acquisite in tanti anni di vita lavorativa e di volontariato. Il mio intento sarà quello di onorare l’operato da sempre profuso da Per gli altri, nel rispettare il mandato datomi dalla base per provare a salvaguardare il patrimonio costruito dai volontari in questi venti anni e più. Capitale oggi a disposizione delle nostre associazioni, delle nostre comunità.

Salvaguardare ed innovare! Trovare formule nuove per essere sempre più al fianco dei più fragili.

Nel percorso di progettazione del nuovo CSV, mi aspetto la partecipazione e la collaborazione di tutto il Terzo Settore, delle amministrazioni pubbliche, di ogni singolo volontario. Un progetto che tutti assieme costruiremo e presenteremo a fine luglio per il futuro del volontariato e dell’associazionismo del territorio romagnolo”.

L’Associazione Per gli altri è una Organizzazione di Volontariato che associa 300 associazioni di cui 215 Organizzazioni di Volontariato, 74 Associazioni di Promozione sociale e 11 Enti di Terzo settore. Gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Ravenna e collabora con il Forum Provinciale del Terzo Settore e con le Consulte e Coordinamenti del Volontariato comunali e distrettuali. Il bilancio sociale 2020, presentato durante l’Assemblea del 15/4/2021, è consultabile sul sito www.perglialtri.it.