“Bella Ciao” nella sua versione originale con un doppio omaggio: alla canzone dei partigiani e a Milva

Vi presentiamo questo video del 1971, in cui Milva propone al pubblico di Canzonissima “Bella Ciao” nella sua versione originale. Infatti, prima di diventare la canzone simbolo della resistenza italiana, popolare poi in tutto il mondo, “Bella Ciao” è nata come canzone di lotta delle mondine.

Con questo video, un doppio omaggio dunque: alla Liberazione e a Milva, scomparsa in questi giorni.