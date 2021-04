Prometeo Arci Faenza promuove evento online sul ruolo delle donne nella Resistenza

Per la Festa della Liberazione 2021 il circolo ARCI Prometeo promuove un evento on line per approfondire il ruolo delle donne nella Resistenza, a livello nazionale e locale. Per lungo tempo il contributo femminile alla lotta di Liberazione dal regime nazi-fascista non è stato studiato e valorizzato come si dovrebbe: eppure sono migliaia le partigiane, le staffette e le antifasciste che si sono impegnate in prima persona nel periodo fra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, spesso esponendosi a gravi pericoli e pagando con la vita la propria scelta di campo.

La partecipazione alla Resistenza è stata per molte donne la prima esperienza che avrebbe dato poi il via a un loro coinvolgimento in campo politico e sociale.

Domenica 25 aprile, alle ore 20.45, in diretta Facebook sulla pagina “Prometeo Arci Faenza” sarà ospitata la Laura Orlandini, ricercatrice dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia, ed autrice del volume “La democrazia delle donne. I Gruppi di Difesa della Donna nella costruzione della Repubblica (1943-1945)”. Evento organizzato in collaborazione con ANPI, sezione di Faenza.