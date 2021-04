Cotignola. Convocato per il 26 aprile il Consiglio Comunale

È convocato in videoconferenza per lunedì 26 aprile alle 18 il Consiglio comunale di Cotignola. In apertura della seduta è previsto un momento di ricordo del consigliere comunale Primo Costa, recentemente scomparso a causa del Covid.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del rendiconto della gestione del 2020, variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 e applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione 2020. Altri punti in discussione sono l’approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali, l’approvazione delle aliquote della nuova Imu da applicare per l’anno 2021 e l’approvazione del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale e di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”.

Per assistere alla seduta in diretta streaming e per consultare l’ordine del giorno completo, visitare il sito www.comune.cotignola.ra.it nella sezione Comune – Governo della città – Consiglio comunale.