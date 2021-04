Faenza. Presentato il nuovo ecografo nella pinacoteca del Museo dell’Ospedale

Il 27 aprile nella pinacoteca del Museo dell’Ospedale di Faenza, è stato presentato ufficialmente il nuovo ecografo di ultima generazione, del valore di oltre 13.000 euro, donato all’U.O. di Anestesia e Rianimazione dai Lions Clubs Cittafini (Faenza Host e Faenza Valli Faentine).

Presenti il Direttore Sanitario Tellarini, i dottori De Pasquale e Casalini, con la loro Responsabile Potalivo. Data l’importanza della donazione, era presente il Governatore del Distretto Lions 108 A Francesca Romana Vagnoni; per il Lions Club Faenza host, in rappresentanza del Presidente Luca Ponti, erano presenti il Cerimoniere Benericetti ed il Presidente Incoming Biancoli, mentre per il Lions Club Faenza Valli Faentine erano presenti il Presidente Mercatali ed il Presidente Incoming Drei.

Il Governatore Vagnoni ha sottolineato come questo Service sia stato molto importante, di grande concretezza e di unione tra Clubs per il bene del territorio faentino.