Massa Lombarda. Protezione civile impegnata nel Giro di Romagna e in punto vaccinale di Lugo

Proseguono le attività dei volontari della Protezione Civile di Massa Lombarda, che domenica 25 aprile sono stati impegnati nella gara ciclistica “Giro di Romagna per Dante Alighieri” per garantire supporto alle autorità locali nel presidio dei varchi e delle aree adiacenti al percorso di gara, fornendo assistenza ed informazione sulla viabilità alla popolazione. Il giro, partito da Ravenna, è passato anche nel territorio massese, proseguendo per le province di Bologna e Forlì-Cesena.

Nella stessa giornata, altri volontari del gruppo hanno invece svolto il servizio presso il punto vaccinale di Lugo.

“Cerchiamo sempre di stare al fianco dei cittadini, di essere presenti a tutte le richieste emergenziali, di creare eventi o iniziative sul territorio, questo è quello che ci fa stare bene con noi stessi”, spiega il vice coordinatore del gruppo Andrea Fusco, che recentemente ha presentato la candidatura alle prossime elezioni, che si terranno il 15 maggio, per essere eletto nel consiglio direttivo del Coordinamento provinciale di Ravenna. “La Protezione Civile – prosegue Fusco – è formata da volontari, uomini e donne che per loro libera scelta hanno deciso di mettere a disposizione le proprie capacità, gratuitamente, in favore della comunità e del bene comune”.

Tra i volontari c’è anche l’assessore Stefano Sangiorgi, che partecipa alle attività, come la consegna a domicilio di farmaci e mascherine, la diffusione di messaggi audio per la cittadinanza e il servizio presso l’Hub vaccinale di Lugo. “Da quando ha assunto l’incarico nell’Amministrazione Comunale, Sangiorgi ha fatto crescere esponenzialmente il gruppo, arrivando a 58 volontari – conclude Fusco -. Circa un anno e mezzo fa ha deciso di iscriversi al gruppo della Protezione Civile, partecipando successivamente al corso base e diventando volontario operativo. Questo per noi è stato straordinario, un esempio per i nostri giovani ed è per questo che, a nome di tutto il gruppo, lo vorrei ringraziare per il suo operato e soprattutto per il suo costante impegno”.