Quasi cento le associazioni di volontariato iscritte al Registro comunale di Bagnacavallo 

Sono 96 le associazioni di volontariato iscritte al Registro comunale di Bagnacavallo, che in questi mesi è stato oggetto di una accurata revisione da parte dell’Ufficio Cultura.

Le associazioni sono suddivise in quattro sezioni: Culturale (44 associazioni), Naturalistica (1), Sportiva (30), Volontariato Sociale e Assistenziale (21).

Gli elenchi e i recapiti delle varie realtà sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bagnacavallo, nella sezione Città e territorio – La città.

«Il tessuto associativo di Bagnacavallo e delle frazioni restituisce una grande ricchezza e il desiderio di contribuire alla vita della città – osserva l’assessora all’Associazionismo Ada Sangiorgi. – Come Amministrazione comunale siamo grati alle associazioni che con le loro attività forniscono opportunità importanti alle cittadine e ai cittadini in ogni ambito e per ogni fascia d’età: dallo sport alla cultura, dalla tutela e valorizzazione dell’ambiente all’attenzione verso i più fragili.

In attesa della completa attuazione della riforma del Terzo Settore e accanto al Registro regionale dell’Emilia-Romagna, lo strumento del Registro comunale è fondamentale per garantire la massima trasparenza nella gestione dei rapporti fra Amministrazione e associazioni, per regolarne la collaborazione e per l’erogazione di benefici economici.»