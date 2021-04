Ravenna. L’arcivescovo celebra a San Vitale nel giorno della dedicazione della Basilica

Domani mercoledì 28 aprile la Chiesa celebra San Vitale, il santo al quale è dedicata la celebre Basilica, uno dei monumenti più importanti del patrimonio Unesco di Ravenna.

Per ricordare il santo, nel giorno della sua ricorrenza liturgia (e anche della moglie Valeria e dei figli Gervasio e Protasio, tutti e quattro santi) la Basilica di San Vitale riaprirà per la celebrazione della Messa presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni in programma domani, 28 aprile, alle 18.30.

La basilica fu fatta costruire dal vescovo Ecclesio e completata dal vescovo Massimiano. Il martirologio ufficiale della Chiesa afferma per la giornata del 28 aprile: “A Ravenna, commemorazione di San Vitale: in questo giorno, come si tramanda, sotto il suo nome fu dedicata a Dio la celebre basilica in quella città. Egli insieme ai santi martiri Valeria, Gervasio, Protasio e Ursicino è da tempo immemorabile venerato per l’impavida fede tenacemente difesa”.