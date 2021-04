Un ricettario per sostenere Linea Rosa in vendita nei supermercati Famila

In occasione della Festa della Mamma, Arca Spa lancia un’iniziativa benefica con la vendita della prima edizione del libro di ricette ‘Marche & Romagna in tavola – 100 specialità della tradizione dai fornelli di Albarosa e dal sito la ‘latuaricetta.com’. A partire dal 28 aprile fino al 9 maggio, il ricettario sarà disponibile in vendita alla cassa dei supermercati Famila e Famila Market e parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza ad associazioni locali romagnole e marchigiane che si occupano di aiuto e sostegno alle mamme.

Sul territorio romagnolo, per ricevere la donazione è stata selezionata Linea Rosa, il Centro Antiviolenza con sedi a Ravenna, Russi e Cervia che aiuta le donne che subiscono violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. Le operatrici e le volontarie accolgono e sostengono le donne maltrattate nella scelta di interrompere la relazione violenta, aiutandole nella realizzazione della propria autonomia o semplicemente ascoltandole.

“L’associazione dispone di cinque case rifugio a indirizzo segreto in cui le donne con i loro figli sono accolte e tutelate. Essere i destinatari di parte del ricavato di questa bella iniziativa ci rende felici per il suo valore concreto di aiuto e anche per il sentimento di solidarietà che lega le donne e le mamme. Ci piacerebbe utilizzare la somma che riceveremo per la manutenzione e la cura delle case rifugio”, dichiara la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.

“Abbiamo deciso di sostenere cinque associazioni che si occupano delle madri in difficoltà comprese tra Romagna e Marche. Pensare ad un gesto di solidarietà per le mamme nasce dall’idea che lega la cucina alla famiglia e in particolare, al ricordo che tutti abbiamo della mamma che preparando da mangiare si prende cura di tutti – spiega Giovanni Baldacci presidente di Arca Spa –. Per noi di Arca la famiglia è il focus su cui puntiamo con le nostre scelte aziendali. Legare la vendita del ricettario alla Festa della Mamma ci è sembrata la migliore occasione per suggerire un regalo, facendo un bel gesto verso le mamme che lo ricevono e un gesto ancora più bello verso le mamme in difficoltà”.

Il ricettario vuole essere il trait d’union tra la tradizione delle ricette, tramandate da generazioni in taccuini preziosi, e l’innovazione che le rende fruibili e più semplici da eseguire grazie alle videoricette scaricabili dal QRcode che si trovano nel libro. Diviso in otto sezioni ricche in contenuti e con una grafica che cattura, la raccolta è l’insieme dei migliori piatti che hanno rimpinguato il portale di Famila Romagna e Marche (‘latuaricetta.com’) e, negli anni, hanno arricchito nove edizioni di calendario della catena Famila come ricette vincitrici del concorso ‘Scrivi la tua Ricetta’.

A completare l’opera, c’è il sostanzioso contributo di Albarosa Zoffoli, la Lady Chef di questi territori che svela alcuni dei suoi segreti in cucina: “Sono davvero felice di avere partecipato alla realizzazione di questo libro – spiega Albarosa – unico nel suo genere per il suo particolare tratto geografico e perché raccoglie autentiche ricette di casa, legando il passato al presente. Questo è anche il mio modo di interpretare la cucina che guarda alla tradizione con le giuste concessioni alla modernità”.