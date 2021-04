A Ravenna apre una nuova boutique per gli Amici a 4 zampe

Valenti Cecilia ha inaugurato in Via Fiume Montone Abbandonato 213 la sua attività dedicata alla cura e all’attenzione degli animali, Amici a 4 zampe.

“A causa del Covid ero lavorativamente ferma da mesi, così ho deciso di trasformare una passione in attività lavorativa, mettendomi in proprio.” – racconta Cecilia – “L’idea è nata principalmente dall’amore per gli animali, prima di aprire ho svolto delle indagini di mercato, voglio proporre dei prodotti ricercati e di qualità, così prima dell’avvio ho raccolto pareri di veterinari e professionisti.”

Amici a 4 zampe propone prodotti di oggettistica di ogni tipo: lettiere, tiragraffi, pettorine, giochi e torte di compleanno (a forma di osso o di cuore, commestibili anche per gli umani!) per gli amici pelosi. I mangimi che si possono trovare sono i più svariati, dal secco all’umido, carne o pesce, e con una specifica attenzione alle esigenze di salute. Tra i vari marchi che si possono trovare riportiamo Hill’s e Royal.

Per la sua clientela offre anche il servizio di consegna gratuita a domicilio.

Confesercenti “è lieta di accogliere una giovane donna che ha deciso di trasformare la propria passione in lavoro, a Cecilia i nostri migliori auguri!”