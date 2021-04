ALICE IN WONDERLAND / Filippo “Batman” Donati, lancia la sua sfida per il bene di Gotham-Ravenna, ma il Joker chi è?

Signore e signori, habemus Papam! O meglio habemus Filippum.

Coup de théâtre sul fronte elezioni amministrative a Ravenna. Ci eravamo lasciati con tre candidati per la corsa a sindaco, adesso sono diventati già cinque, anche se il candidato di Ravenna in Comune ancora non ha un’identità. Potrebbe essere l’attuale consigliere comunale Massimo Manzoli, ma ancora non si sa.

Il primo candidato a scendere in pista è stato Michele de Pascale (per il centro sinistra): mentre in tanti lo vedevano maliziosamente a Roma, lui ha deciso di rimanere a Ravenna. Hic manebimus optime! Fino a poche settimane fa tutti, infatti, erano pronti a scommettere che avrebbe vinto facile. Poi si sono già lanciati Veronica Verlicchi (La Pigna più liste affiliate) ed Emanuele Panizza (Movimento 3V). E fin qui nulla di nuovo. Ora invece abbiamo finalmente un competitore con la C maiuscola, Filippo Donati, che ha manifestato la propria disponibilità a dare il suo contributo alle prossime amministrative, lanciando anche una sua lista civica indipendente ed è pronto ad accogliere a braccia aperte il sostegno di Lega e Fratelli d’Italia. Più il sostegno di tutti quelli che ci staranno. In lista con lui. Ma soprattutto in cabina elettorale per lui.

In attesa che Alberto Ancarani smetta di fargli la guerra e che Alvaro Ancisi se lo fili, Filippo “Batman” Donati, il Bruce Wayne di Ravenna, esce dalla Bat caverna – il suo Hotel Diana – si dimette dai suoi incarichi di presidente di Assohotel e di Assoturismo Emilia-Romagna, e indossando il mantello nero si lancia in pista. Perché quando la sfida si fa dura i duri cominciano a giocare.

Filippo Donati lo conosciamo tutti a Ravenna, è sempre stato in prima fila per organizzare iniziative di solidarietà, la hall dell’Hotel Diana è sempre stata il confessionale politico della città, per un consiglio, una chiacchierata, uno scambio di opinioni, tutti, di qualsiasi parte politica, sono passati da lì, e lui tra uno “scemo chi legge” e uno “spingitori degli albergatori”, due dei suoi slogan più gettonati sui social, c’è sempre stato. C’era per Ravenna, per chi bussava alla sua porta a chiedere una mano per una raccolta fondi o un’iniziativa solidale verso i più sfortunati, dai terremotati, a chi non riusciva a sostenere da solo le spese per interventi sanitari molto costosi. E del resto che Batman sarebbe se no? Quando in cielo qualcuno punta il faro col logo del pipistrello, segno che Gotham-Ravenna ha bisogno, Filippo arriva.

Dunque Batman ce l’abbiamo… ma in questa storia Joker chi è? Che sia proprio de Pascale? O non c’è un cattivo per antonomasia? Forse è proprio questo il bello, stavolta Batman sembra scendere in campo non contro qualcuno, ma per qualcosa, solo per una nobile causa, e allora speriamo sia così per tutti i candidati. Anche se, diciamocelo, a questa favoletta ci crediamo poco: alla fine un Joker salterà fuori e – statene certi – se le daranno di santa ragione. Sono o non sono elezioni?! Comunque, c’è gente strana in giro… avremo quello che ci meritiamo?

Cambiando argomento, dal primo maggio – cioè domani – riaprono i musei. La mostra fotografica di Paolo Roversi al Mar è stata prorogata fino al 6 giugno, quindi se volete vedere il bellissimo scatto di Kate Moss, oltre ovviamente agli altri scatti capolavoro, non fatevi sfuggire questa occasione. Magari dopo la mostra potreste andare a mangiare nel nuovo ristorante-rosticceria mozambicana, brasiliana e portoghese “O Coqueiro”, in via Bassano del Grappa, un progetto lanciato da un team tutto al femminile guidato da Benilde Gerente. Un bell’esempio di imprenditoria rosa, di integrazione culturale e di fusion culinaria. Un ottimo esempio della Ravenna che ci piace.

Così come ci piace il Parco del Delta del Po, a cui il Recovery Plan ha destinato 55 milioni di euro, come annunciato dal Ministro Franceschini: un bel colpo, per un’area naturalistica di grande pregio che non è mai stata valorizzata come avrebbe meritato. E stavolta speriamo che anche la parte ravennate del parco abbia ciò che merita.

Ci piace molto anche l’iniziativa di raccolta firme per il referendum sull’eutanasia legale: in realtà la raccolta firme non è partita e si potrà attivare solo da luglio, ma intanto si svolge un’attività di volantinaggio e sensibilizzazione su questo tema. Sulla pagina Facebook del gruppo potrete mettervi a disposizione per contribuire attivamente a questa campagna di civiltà.

Per questa settimana è tutto, buon week end!