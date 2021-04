Festa della cooperazione: a Bagnacavallo messa per i lavoratori nel capannone di Agrintesa

È tutto pronto per il 1° Maggio a Bagnacavallo, giorno in cui alle 10 verrà celebrata la Santa Messa in onore delle lavoratrici e dei lavoratori all’interno del capannone di Agrintesa in via Boncellino. La funzione, celebrata dall’arciprete di Bagnacavallo Don Ugo Facchini, rientra nelle iniziative previste dal programma della 43^Festa della Cooperazione organizzata da Confcooperative Romagna e dalle cooperative bagnacavallesi associate.

L’ingresso alla Santa Messa è contingentato e si può accedere solo su prenotazione al numero 0545 60296 (orario ufficio). L’evento può comunque essere seguito in diretta televisiva su Teleromagna canale 14 oppure sulla pagina Facebook di Confcooperative Romagna (@ConfcooperativeRomagna).

Dopo il 1° Maggio il programma della Festa della Cooperazione continua martedì 4 con l’ultimo approfondimento in programma, “Fragilità e autonomia”, dedicato al tema delle buone prassi da intraprendere per dare opportunità di autonomia alle persone in difficoltà. Tra gli esempi virtuosi verrà presentato in particolare il progetto Housing First attivo a Ravenna, nella Bassa Romagna e a Faenza. A dibattere ci saranno amministratori e dirigenti pubblici insieme a rappresentanti della cooperazione sociale. La “puntata” andrà in onda martedì 4 maggio alle ore 15 su Teleromagna canale 14, in replica sempre martedì 4 maggio alle ore 21.30 su Tr24 canale 11 e mercoledì 5 maggio alle ore 13 su Teleromagna Mia canale 74.

Per maggiori informazioni bit.ly/FestaCooperazione2021