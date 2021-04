“Mario Emiliani, se ne va uno straordinario protagonista del teatro dialettale romagnolo”: il ricordo di Giannantonio Mingozzi 

Giannantonio Mingozzi ricorda Mario Emiliani, “straordinario attore dialettale”: “Con Mario Emiliani il teatro dialettale romagnolo perde uno dei protagonisti più straordinari, autorevoli e sensibili, e sono certo che rimarrà nella memoria e nel cuore di quanti lo hanno conosciuto, applaudito e stimato. Amici, colleghi di Compagnie teatrali, registi e quanti hanno voluto salutarlo alle esequie e porgere le condoglianze ai figli, rappresentano il tributo meritato ad un grande attore, versatile e appassionato della storia di Romagna e dei Sonetti di Stecchetti”.

“Come dimenticare – avanza Mingozzi – il formidabile istinto recitativo nel ruolo del conte Guiccioli in “Byron a Ravenna” affiancato da Alessandro Braga, nella messa in scena del Piccolo Teatro Città di Ravenna, Gad Gino Caprara, Battistini regista, “La Broja” storia dei braccianti ravennati a Ostia, oppure il capofamiglia arrabbiato in “Al Tàtar”, più di 200 repliche in mezza Romagna, altrettante in “E cungrès” rappresentante dei cittadini, sempre con Vitaliana Pantini partner appassionata! Non si chiudevano incontri, prove o cene senza un tributo a Olindo Guerrini di Mario, così come l’ottimismo del dott. Emiliani, laureato in legge, prendeva il sopravvento in ogni occasione un pò stanca o rassegnata della compagnia o nelle rimpatriate a Classe. Grazie a Mario Emiliani per quelle storie di Romagna così magistralmente interpretate in dialetto, perchè sono anche la nostra storia e quella di decine di generazioni che amiamo e vogliamo mantenere a tutti i costi!”