Riapre l’albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo

Riapre i battenti sabato 1 maggio per la sua quinta stagione, che proseguirà fino a ottobre, l’albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo.

In un anno particolarmente difficile per l’emergenza sanitaria, «abbiamo deciso di proseguire il cammino – raccontano i gestori Fulvia Damiani e Paolo Camprini – perché crediamo nel sogno e nella bellezza che ci hanno portato qui. Inoltre il nostro impegno ci spinge a far conoscere il territorio attraverso il piacere di un turismo lento e di prossimità: tour, visite guidate e degustazioni, prodotti del territorio. Bagnacavallo è storicamente un luogo di passaggio tra nord e sud, una tappa che unisce.»

L’albergo Antico Convento San Francesco, struttura ricettiva che occupa una parte dell’omonimo complesso di proprietà del Comune, dispone di otto camere comfort rinnovate e undici camere multiple. Per le sue caratteristiche si è meritato anche la pubblicazione sulla celebre guida Lonely Planet.

Novità di quest’anno è l’escape room La stanza dei sogni, pensata per famiglie con bambini, che si aggiunge a quella nata lo scorso anno, denominata Fuga dalle truppe napoleoniche. L’albergo è dotato di un bar che sarà aperto anche al pubblico dal giovedì alla domenica, a partire dalle 18.

L’indirizzo è via Cadorna 10 – Bagnacavallo.

Informazioni:

www.anticoconventosanfrancesco.it

info@anticoconventosanfrancesco.it

0545 1770715

351 8180024