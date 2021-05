“Al tempo di Napoleone”. Mostra documentaria in biblioteca per il 200esimo anniversario della morte

Oggi presso l’Archivio Storico Comunale di Cervia è stata presentata l’iniziativa “Napoleone 1821-2021”, promossa dall’Associazione culturale Menocchio e dall’Archivio Storico Comunale di Cervia in occasione del bicentenario della morte di Napoleone, al fine di approfondire la figura del condottiero francese e far conoscere alla cittadinanza il patrimonio archivistico del Comune.

L’iniziativa prevede una serie di appuntamenti che si collocheranno da maggio a ottobre 2021. Si parte venerdì 8 maggio alle 17:30 presso il cortile della scuola primaria Pascoli con la lettura e la spiegazione dell’Ode Manzoniana del 5 maggio organizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Cervia “Maria Goia” con la partecipazione della Dottoressa Daniela Pucci, dirigente della Libera Università per gli adulti di Cervia e della dottoressa Francesca Scagliarini, la partecipazione è possibile previa prenotazione (in caso di maltempo l’evento verrà trasmesso in diretta facebook sulla pagina della biblioteca).

Dal 3 al 15 maggio sarà visitabile presso i locali della Biblioteca una mostra di materiale d’Archivio custodito presso il nostro Archivio Comunale riguardante l’età franco-napoleonica.

Durante l’estate ci sarà un incontro tenuto in collaborazione con Agenda Filosofica nella kermesse “Filosofia sotto le stelle” ed in collaborazione con l’ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia saranno organizzate due passeggiate patrimoniali che avranno come argomento i lasciti più vistosi del periodo franco-napoleonico a Cervia. Alla presentazione hanno partecipato l’Assessore alla cultura Cesare Zavatta, la responsabile dell’Archivio Storico Comunale di Cervia Cristina Poni, la responsabile della Biblioteca Comunale di Cervia “Maria Goia” Brunella Garavini, la dirigente della Libera Università per gli Adulti di Cervia Daniela Pucci, il presidente dell’Associazione Culturale Menocchio Alessandro Forni e Luca Bagnolini, curatore dell’iniziativa.