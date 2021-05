Donazione dei Ceri in occasione della Santa Patrona di Faenza

In occasione delle celebrazioni della Santa Patrona della città, la Beata Vergine delle Grazie, in programma venerdì 7 e sabato 8 maggio, si rinnova la cerimonia della Donazione dei Ceri alla presenza del Sindaco, delle Magistrature del Palio, dei cinque rioni e del Gruppo Municipale.

Malgrado l’emergenza sanitaria, alcune parti della cerimonia di questa edizione siano state riviste, soprattutto per quanto riguarda l’ottemperanza del rispetto del distanziamento tra i partecipanti, cosa che comporterà una minore presenza c’è stata comunque la volontà di una partecipazione di rionali e degli appartenenti al Gruppo Municipale a protezione della Beata Vergine delle Grazie.

Questo il programma:

· Venerdì 7, alle 20.30, in piazza della Libertà, nei pressi del sagrato del duomo, a bordo di un pick-up verrà trasportata l’immagine della Madonna delle Grazie. Ad attenderla ci sarà una rappresentanza della città e del Niballo Palio di Faenza con il Gonfalone due armati di scorta. Sono attesi il sindaco Massimo Isola, il Podestà della Giostra Fausto Brugnoni, il Reggente Marino Baldani e Antonio Lolli Maestro di Campo. Con loro due suonatori di chiarine che annunceranno l’arrivo della sacra immagine.

· Sabato 8, alle 17.55, i cinque Capi Rione in costume a differenza degli anni passati, in via straordinaria a causa dell’emergenza Covid, partiranno da Palazzo Laderchi assieme al sindaco Massimo Isola e ai figuranti del Gruppo Municipale. Dopo l’ingresso nella cattedrale si svolgerà la funzione religiosa celebrata da Mons. Mario Toso, Vescovo diocesano. Nel corso della celebrazione ogni Capo Rione donerà al celebrante il Cero. Il Vescovo dopo questo momento donerà al rappresentante della città un panno che simboleggia l’antico ‘Palium’ il tessuto con cui viene realizzato il Palio da assegnare al Rione vincitore.