Sconto sugli assorbenti riducendo impatto Iva dal 10 maggio, PD Cervia esulta

Il Capogruppo PD Cervia, Michele Mazzotti, comunica che il partito ha appreso con grande entusiasmo dalla Presidente Ravenna Farmacie Bruna Baldassarri che, nelle farmacie comunali dei Comuni soci dell’Azienda, tra i quali anche Cervia, verrà applicato sugli assorbenti uno sconto significativo riducendo l’impatto dell’Iva a partire dal 10 maggio.

“Questo risultato si deve anche grazie all’ordine del giorno “Stop Tampon Tax. Il ciclo non è un lusso”, presentato dai gruppi di maggioranza del Consiglio Comunale il 30 dicembre 2020 e approvato a maggioranza” -commenta Mazzotti, aggiungendo- Questo è un passo molto importante verso l’eliminazione dell’applicazione dell’iva al 22% sui prodotti igienici femminili che in questo momento vengono considerati come beni di lusso, al pari di tablet, profumi e sigarette, ma che tali non sono. Un numero sempre maggiore di Comuni sta aderendo a questa campagna.

Si tratta di un segnale forte per il Governo, che è chiamato a prendere una decisione netta sul tema. Auspichiamo che le crescenti adesioni all’iniziativa portino a un intervento normativo a livello nazionale che stabilizzi

questa scelta”.