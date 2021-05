Anpi di Riolo: banchetto informativo per conoscere le attività associative e rinnovare il tesseramento

L’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) di Riolo Terme ha organizzato per , sabato in Corso Matteotti, angolo Via Aldo Moro di fronte al Municipio, un banchetto informativo per fare conoscere le attività associative e per rinnovare il tesseramento 2021. Il banchetto sarà attivo dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

«L’Anpi comunale di Riolo Terme – spiegano dall’associazione – si prefigge di promuovere, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, iniziative di carattere storico e culturale sui temi della Memoria, dell’antifascismo, della Resistenza e per promuovere una cultura di pace e in difesa dei diritti universali dell’uomo».

“A causa della pandemia purtroppo nell’anno 2020 sono state molto ridimensionate le iniziative organizzate da Anpi in collaborazione con altri enti e associazioni, ma ci auguriamo che si vada presto verso a una normalità che ci consenta di continuare a svolgere le attività che si prefigge statutariamente l’associazione”