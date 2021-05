La ravennate Livia Santini nominata Cavaliere della Repubblica: “Rendermi utile per me è fonte di felicità”

Mercoledì la ravennate Livia Santini, docente d’inglese al Morigia-Perdisa e poetessa da anni impegnata in prima linea in svariate attività culturali e di volontariato (tra le tante Rianimazione letteraria di poesia intensiva, Invasione poetica, Un mare di solidarietà per Piccoli Grandi Cuori) è stata nominata cavaliere – Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“E’ stato un onore questo encomio – ci racconta Livia – e mi sono molto emozionata. Che farò ora? Farò di meglio e di più perché certamente il cavalierato presuppone che si stia facendo bene quindi si continui in questa direzione. Non è un traguardo che ho raggiunto da sola perché come tutti i traguardi importanti, ho avuto la mia famiglia sempre vicino e sempre partecipe e in aiuto dalla bassa manovalanza dello spostare sedie alla raccolta fondi e hanno sempre compreso come il rendermi utile fosse per me fonte di felicità, infatti nulla mi rende più contenta di vedere che qualcuno sorride grazie ad una mia piccola o grande azione”.

“E grazie anche agli amici che mi hanno sempre affiancata – continua Livia – nel fare sì che la poesia diventasse ancella della “cura”, e per questo Alberto Cassani e Andrea Bernabini non si sono mai tirati indietro così come quelli che chiamo Invasati poetici da un soprannome che ci dette Enrico Liverani vedendoci inondare la città di poesie. Il gruppo di volontari che operano con me in ospedale con Rianimazione letteraria,infatti, è un gruppo coeso e sempre pronto a prestarsi vuoi per la causa della cultura in ospedale che per Piccoli Grandi Cuori che ormai abbiamo definitivamente adottato”.

“Che progetto ho? Diversi, e che dovrebbero prendere forma a breve. Uno legato a Dante Alighieri e alla Medicina Narrativa e un altro legato alla bellezza curante. Ma saranno sorprese che renderemo note appena saranno attuabili. Con il gruppo, che è molto fiero di questo traguardo del cavalierato, abbiamo deciso di dedicare l’encomio a Maria Pia Dalla Valle, nostra volontaria infaticabile e amica carissima mancata qualche mese fa” conclude Livia.