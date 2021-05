In occasione delle celebrazioni della Santa Patrona della città, la Beata Vergine delle Grazie, in programma venerdì 7 e sabato 8 maggio, s’è rinnovata la cerimonia della Donazione dei Ceri alla presenza del Sindaco, delle Magistrature del Palio, dei cinque rioni e del Gruppo Municipale.

Sabato 8, alle 17,55, i cinque Capi Rione in costume a differenza degli anni passati, in via straordinaria a causa dell’emergenza Covid, sono partiti da Palazzo Laderchi assieme al sindaco Massimo Isola e ai figuranti del Gruppo Municipale. Dopo l’ingresso nella cattedrale s’è svolta la funzione religiosa celebrata da Mons. Mario Toso, Vescovo diocesano. Nel corso della celebrazione ogni Capo Rione ha donato al celebrante il Cero. Il Vescovo ha poi donato al rappresentante della città un panno che simboleggia l’antico ‘Palium’ il tessuto con cui viene realizzato il Palio da assegnare al Rione vincitore.

Il Sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Oggi è la festa della Beata Vergine delle Grazie patrona della città. #Faenza rinnova devozione e tradizioni centenarie che richiamano l’auspicio di #protezione dai pericoli. Come mia prima volta da sindaco in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, raccolgo il profondo messaggio di speranza per il bene della nostra #comunità”.