Progetto “Welfare dell’Aggancio”. 2° Forum delle Risorse, mercoledì 12  maggio

Il Progetto “Welfare dell’Aggancio – Più delle sentinelle l’aurora” ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità.

Nelle ultime edizioni il programma del “Welfare dell’Aggancio” si è arricchito di un nuovo appuntamento: il FORUM DELLE RISORSE, un’occasione di riflessione, pensiero, condivisione di parole, valori e progetti, itinerante nella comunità e per la comunità, al quale hanno partecipato rappresentanti dell’Amministrazione, dei Servizi Pubblici e del Terzo Settore con il contributo del narratore teatrale Roberto Mercadini.

L’incontro su piattaforma Zoom è aperto alla cittadinanza e si svolgerà mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 17.00. I luoghi oggetto dell’evento saranno il MUSA – Museo del Sale e gli Sportelli Cittadini Attivi, Informagiovani e SeiDonna, mentre la parola chiave protagonista sarà Accoglienza.

Per ricevere il link a cui collegarsi è necessario prenotarsi telefonicamente o via e-mail ai seguenti contatti: 0544 979266 – 979193 , progettosentinelle@comunecervia.it

Il progetto

Il progetto “Più delle sentinelle l’aurora – Welfare dell’Aggancio” è promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Cervia. Avviato nel 2013 si inserisce all’interno del percorso Community Lab della Regione Emilia Romagna.

L’idea alla base dell’iniziativa, che ha lo scopo di valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di fragilità, è quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale e della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone apparentemente lontane dal lavoro sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere “sentinelle” in caso di situazioni sociale critiche.